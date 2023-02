Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil tranquiliza fãs durante tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil apareceu nos stories do Instagram na manhã desta terça-feira (14) para tranquilizar os fãs em relação ao estado de saúde. A cantora está fazendo tratamento após ser diagnosticada com um câncer no intestino.

Preta Gil publicou uma foto, usando pijamas e exibindo o cateter que está no peito. "Bom dia, com muito amor e fé", escreveu a cantora.

A cantora havia revelado o diagnóstico de câncer no dia 10 de janeiro, através da redes sociais. "Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", contou ela.

Recentemente, com o início do Carnaval, Preta Gil comunicou que este ano não haverá bloquinho na rua e cancelou toda a agenda que tinha com atividades para o Carnaval de 2023. "Vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", disse ela.