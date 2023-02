Reprodução/ Instagram Aline Wirley e Igor Rickli

Nesta terça-feira (14), é comemorado o Valentine's Day, o Dia dos Namorados em algumas partes do mundo. Para comemorar a data, Igor Rickli, marido de Aline Wirley, fez uma homenagem para a participante do "BBB 23" no Instagram. O ator, porém, não usou palavras tão românticas e citou episódios do reality para demonstrar o quanto ama a esposa.

"My Valentine… imagina você vendo a pessoa que você mais ama no mundo dentro de uma casa, com estranhos, que às vezes pisam nela enquanto ela dorme, onde socos passam raspando da cara dela", começou Igor, fazendo referência quando Paula quase deu um soco em Aline.

Em seguida, o ator citou a dinâmica do início do programa, quando Aline entrou acorrentada com Bruno Gaga: "[...] Onde o braço é quase arrancado por estar amarrada a uma pessoa muito 'animada'. Imaginaram? Tô AMANDO que ela está nesse trabalho… de verdade… Só tô te convidando a imaginar, nesse dia tão romântico".





