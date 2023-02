Reprodução/Instagram BBB 23: Key revela que Neymar quis levar ela e a irmã gêmea para a cama

Key Alves voltou a fazer mais uma declaração polêmica sobre sua vida agitada sexual. Nesta terça-feira (14), aos amigos do BBB 23, ela afirmou que Neymar tentou fazer um ménage com ela e com sua irmã gêmea, Keyt Alves. De acordo com a história contada pela jogadora de vôlei, os flertes do craque teriam começado com a irmã dela e, no fim, mandava mensagem para as duas. "Vacilo dele", reclamou ela.



"Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar, e ele parou", contou a Key em uma conversa com Marvvila.



A jogadora da casa mais vigiada do Brasil ainda continuou. "Aí o que ele fez? Mandou mensagem para mim, como se nós duas não tivéssemos conversado. Eu e minha irmã, a gente conversa sobre tudo, acha que não íamos falar disso?".

Key disse que manteve os flertes com Neymar e afirmou que contou para Keyt, que não se aguentou e foi confrontar o craque. "Sabe o que ele falou? Quem sabe eu não pego as duas?", afirmou a namorada do Cowboy do reality.

"Foi vacilo dele. Se ele tivesse mandado mensagem só para mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não?", admitiu a ela.

A confissão da atleta sobre o Neymar foi apenas mais um nome na lista de famosos que ela já contou ter se envolvido. Entre eles estão Leo Picon, Xamã, Rodrigo Mussi, Lando Norris, Joaquin Piquerez.

*Com a colaboração de Victória Rossi