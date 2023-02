Reprodução Xamã mora em ampla cobertura na Barra





Xamã, de 33 anos, está no topo das paradas do Brasil com mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Os números somam o sucesso do rapper, que hoje mora em ampla cobertura na Barra, Rio de Janeiro.

O dono do hit Malvadão 3 nasceu e foi criado em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Extra, ele refletiu sobre o que o dinheiro lhe traz de mais valioso, depois do sucesso. "É o conforto que posso dar às minhas filhas, à minha mãe que trabalhou pra caramba, aos meus irmãos (os dois mais jovens) e até aos amigos", celebrou o artista, que acaba de lançar a faixa Inefável nas plataformas digitais.

Diferentemente de outros nomes do gênero, Xamã afirma não ser um artista que escreve músicas de ostentação e nem posta fotos neste estilo, embora já tenha tentado.



"Eu já tentei fazer uma coisa assim, mas não ficou bom. Venho de uma construção desde o início de algo mais Black Alien, gostava muito de quadrinhos, de umas viagens cinematográficas. Não que eu não curta uma marola de gastar uma grana. Mas mostrar isso não fica autêntico e genuíno. Parece que eu estou tentando fazer uma parada que eu não sou", avaliou.

Confira a cobertura na Barra onde o cantor mora atualmente:



*Com a colaboração de Lívia Carvalho