Reprodução/Instagram Bruna Griphao perdoa Cristian

Bruna Griphao está traçando o pior caminho dentro do jogo do BBB 23. Após se envolver em um relacionamento tóxico com Gabriel Fop, a sister se declarou para Cristian Vanelli na manhã desta terça-feira (14), mesmo depois de ser enganada pelo brother.



A participante do Big Brother Brasil usou o raio-x para explicar ao público o porquê da aproximação. "A gente conversou, se resolveu. Não tenho mais nada para falar para ele", alegou a atriz que já havia afirmado dentro da casa que não se distanciará do empresário só por causa de um erro. Ela ainda afirmou que "merece uma segunda chance".



As principais vítimas de Cristian foram, Bruna e Paula Freitas, pessoas nas quais o novo "desgosto" dos telespectadores usava para repassar informações dadas a ele de forma confidencial para todas as outras pessoas do seu time, já que as duas faziam parte do time rival.

O que deixou a internet ainda mais brava com a decisão da atriz foi o fato de tê-lo chamado de "psicopata" depois que descobriu o que tinha feito. Bruna e Gabriel Santana foram os únicos que deram emojis carinhosos para Cristian depois do barraco que rolou domingo (12), depois do jogo mentiroso dele ser exposto.

"Não é porque alguém está errado que tem que ser esculachado, deixado sozinho. Eu não vou conseguir ver ele mal pra caramba, isolado e não conversar com ele", se explicou o ator global.

Durante uma conversa com com Gabriel Santana, Cristian se mostrou arrependido. "Eu sei que eu errei, sei que vai ter consequências do meu erro. Sou homem para ver que eu errei, mas sou ser humano também. Sou um cara que erra", desabafou Vanelli.

*Com a colaboração de Victória Rossi