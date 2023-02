Reprodução/Instagram Nobru e Guilherme Cezerio são dois dos maiores nomes no mundo dos games

Pessoas apaixonadas por games jogam por hobby, mas podem tornar essa diversão um trabalho. O talento desses jogadores reflete em sua popularidade nas redes sociais e na consecutiva notoriedade em competições e premiações de eSports.

Um dos grandes jogos dos últimos anos por exemplo, Free Fire, requer habilidade e estratégia para sobreviver em uma ilha disputada por outros 49 jogadores. O game disponível para dispositivos móveis conta com mais de 150 milhões de usuários ativos e fãs fiéis. É um mercado bilionário, que tem despontado nomes nacionais a este universo.

Conheça cinco influencers brasileiros que fazem sucesso no mundo dos games:

Guilherme Cezerio



Guilherme Cezerio tem mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Semanalmente, ele publica vídeos com dicas sobre partidas online, tanto para iniciantes quanto para jogadores competitivos (os que participam de campeonatos). O jovem catarinense de 20 anos também joga com inscritos e realiza sorteios de jogos para todas as plataformas em seu canal com conteúdos sobre Free Fire, Fortnite, Fifa, Pokémon Unite e outros games competitivos.

Bruno "Nobru"

Bruno Goes, conhecido como Nobru, possui mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 4 milhões na Twitch. Em 2019, foi campeão brasileiro e mundial com a equipe do Corinthians Free Fire, além de ser o MVP naquela ocasião. Em 2021, juntamente com Lúcio "Cerol", Nobru criou a equipe Fluxo, que em seu primeiro ano já conquistou a Liga Brasileira de Free Fire 4 e chegou ao FFWS, disputado em Singapura.

Cerol

Lúcio dos Santos Lima, o Cerol, começou a jogar Free Fire após ser assaltado e perder tudo que tinha. Com a ajuda da sua atual esposa, Carol Millicent, dedicou-se ao jogo e deslanchou. Cerol foi contratado pelo Corinthians Free Fire e com Nobru criaram a equipe do Fluxo, uma das maiores organizações de eSports do Brasil. Em 2019, Cerol ganhou uma estatueta de Melhor Streamer no Prêmio eSports Brasil.

Maellen

Cantora, compositora, influenciadora, mãe e pró-player, Maellen é um dos grandes nomes do Free Fire. Ela está presente no cenário desde a criação do jogo, passando por equipes importantes como Los Grandes e Santos Real eSports, chegando a atuar profissionalmente na LBFF. Hoje, Maellen é player da equipe Xis OG Life e possui milhões de seguidores em suas redes sociais.

Thurzin

Com apenas 16 anos, Arthur, ou melhor, "Thurzin", é um dos principais influenciadores do Free Fire. Ele possui títulos de Copa e Liga NFA, La Copa e vários outros campeonatos do cenário emulador. É um dos streamers mais assistidos da Twitch em 2021, além de ser apoiado por grandes marcas do mercado. Arthur possui mais de 1,5 milhão de seguidores na Twitch e mais de 6,7 milhões no Instagram.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho