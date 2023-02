Cleiby Trevisan Time de talentos compõe a transmissão da Libertadores pela Paramount+

O Paramount+ estreia a transmissão da Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana no digital. Na última quinta-feira (9), o streaming exibiu com exclusividade a primeira rodada da fase preliminar entre Boston River (Uru) x Zamora (Ven), no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia.



Na terça-feira (7), o serviço premium de streaming realizou uma coletiva de imprensa para lançar o projeto e apresentar os novos narradores e comentaristas contratados: Alê Xavier, João Guilherme, Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho (PVC).

Diego Reck, head de esportes e vice-presidente de estratégia e negócios do Paramount +, afirmou que a plataforma negociou para garantir os direitos de 154 jogos das duas competições continentais. A Libertadores também estará disponível nos demais países da América Latina pelos canais de TV aberta do Paramount, Telefe e Chilevisión, e também pela Pluto TV, serviço de streaming de TV gratuito.

Seguindo o mesmo caminho de acordos anteriores para o Paramount+, como a transmissão exclusiva da inglesa Premier League, no México e América Central, e La Roja, no Chile, o acordo com a Conmebol solidifica ainda mais a estratégia esportiva da Paramount em toda a região e expande a forte oferta de esportes que se soma à montanha de entretenimento do serviço premium de streaming, Paramount+.

A interatividade é o conceito chave que pressupõe o Futebol do Nosso Jeito, slogan do projeto. O objetivo é exibir conteúdos exclusivos, com profissionais in loco e para diferentes públicos – seja o nativo das redes sociais ou o habituado à televisão.



"Eu acho que a interatividade é uma grande revolução da comunicação. Somos de uma época em que o público era muito distante, mandavam cartas… Hoje, com a interação permanente via redes sociais, o público está fazendo parte do nosso trabalho, e estaremos inseridos cada vez mais", afirmou o narrador João Guilherme.

A apresentadora Alê Xavier acrescentou: "Quando falamos sobre o Futebol Do Nosso Jeito, tentamos trazer a reformulação de transmissão, de streaming… porque você consegue mostrar para o torcedor o futebol do jeito que ele quer ver. E falo isso como torcedora quando estou assistindo uma transmissão, seja streaming ou na televisão", declarou.

A iniciativa aposta em profissionais que trabalham com a internet, como Alê Xavier que alcançou o sucesso no canal Desimpedidos e hoje participa da cobertura do Paulistão no YouTube, e componentes que possuem reconhecimento histórico em transmissões televisivas.

"O evento é algo que o torcedor apaixonado quer ver. Nós teremos uma sequência de jogos exclusivos muito grandes [...] Dentro da busca da Glória Eterna, o público se acostumou a ver o João, a Alê, o PVC e o meu trabalho em outras emissoras. [Eles] vê com a gente agora porque a Glória é eterna. Nós estamos acostumados com esse tipo de evento", explicou Nivaldo Prieto.

Reck ainda afirmou que, além do quarteto, a plataforma vai anunciar mais 13 novos nomes para compor a equipe de transmissão do futebol.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho