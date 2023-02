Reprodução/Instagram - 10.02.2023 Britney Spears comentou novos rumores da família





Britney Spears se pronunciou sobre os rumores de que familiares estariam planejando uma nova intervenção, temendo a morte dela . Em publicação no Instagram, nesta sexta-feira (10), a artista afirmou que fica com "nojo" de notícias "inventadas" sobre a própria saúde mental.

"Me dá nojo que seja até legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri. Quer dizer, em algum momento, basta! Provavelmente vou ter que parar de postar no Instagram porque apesar de gostar de fazer isso obviamente tem muita gente que não me quer bem. Sinceramente, não estou nem um pouco surpresa. Mais uma vez, fazendo o melhor que posso", afirmou.





A cantora ainda mencionou o fato da tutela dela chegado ao fim, em 2021. Por 13 anos, o pai de Britney, Jamie Spears, assumiu o cargo de tutor legal da filha e foi responsável por controlar a vida pessoal e financeira dela.

"De novo, a tutela já acabou há quase um ano. Não gente, não é 2007, é 2023. Estou fazendo minha primeira lasanha caseira em casa. Finalmente coloquei minha lareira para funcionar na minha sala. Como meu marido bem diz: não acredite em tudo que você lê", desabafou.





