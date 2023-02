Reprodução/Instagram Nude vazada de Vini Büttel era usado como iscas para orgias

A vida sexual de Vini Büttel já rendeu a ele situações positivas e negativas. Como antecipamos aqui na coluna, foi graças a uma noitada com uma desconhecida que o fez entrar para o universo dos realities. E foi durante a participação em A Fazenda 14 que outra polêmica o cercou: o vazamento de um vídeo íntimo, que era usado como isca para ele participar de orgias.

Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, o apresentador Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, ele revelou que o material ficava em posse de sua ex-namorada, que é bissexual, para convencer outras garotas a irem para a cama com os dois ao mesmo tempo.



"É meu. Então, eu não sei [quem vazou]. Eu e minha ex, ela era bi, então nós tínhamos uma coisa meio intensa como vocês puderam ver e aí não sei o que aconteceu… não sei quem vazou", declarou o ex-peão.

Ainda questionado sobre o porquê do nude, Vini esclareceu que a própria ex-namorada mostrava para outras mulheres e assumia que era um tipo de "convite" para um possível ménage.

"Ela mandava para as meninas, para as amigas, enfim. Tanto é que aquele vídeo foi gravado pelo celular dela, não foi gravado pelo meu, então não sei quem vazou", continuou ele afirmando logo depois o convite para um possível, assim como os franceses gostam de chamar, ménage à trois.

"Mas no ménage eu era o único palmito da salada, viu gente?!", brincou o empresário, afirmando que ele era o único homem presente nas orgias que organizavam.

Questionado se havia ficado chateado com a situação, Vini respondeu que sim, pois, quando vazaram as fotos íntimas ele estava com uma outra pessoa que acabou ficando incomodada com o ocorrido. Além de tudo, a nova namorada do artista tinha uma filha pequena que estava logada com as redes sociais nas quais os vídeos foram achados.

"Fiquei, porque eu estava com uma pessoa que eu estava gostando e isso me afetou, né?! Ela tem uma filha e a filha estava conectada no Twitter. Tanto é que vazou vazou eu falei: 'Rafa, pede pra sua filha não abrir esses links'. E outra, eu tenho minha irmãzinha, tem minha mãe…tudo bem que minha mãe já sabe que eu sou um caso perdido [disse ele com ar de brincadeira], mas é chato. É uma exposição chata. Se eu quisesse me expor eu criaria um OnlyFans", finalizou o empresário sobre o assunto.

*Com a colaboração de Victória Rossi