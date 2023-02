Reprodução/TV Globo BBB 23: Aline conta detalhes do relacionamento com Igor Rickli

Na manhã desta sexta-feira (10), no BBB 23 , Aline Wirley e Larissa conversaram na cozinha da Xepa sobre relacionamentos, e a cantora abriu o jogo sobre o seu casamento com Igor Rickli.

Os artistas mantêm um casamento aberto, estão juntos desde 2015 e têm um filho, Antonio, de 8 anos.





Após a professora de educação física comentou que adquiriu maturidade cedo, mas quando o assunto é relacionamento, foi através das experiências.

"Se relacionar não é uma coisa fácil. É bem difícil encontrar sua individualidade dentro da relação, se entender dentro da relação, não se anular dentro da relação, ser feliz dentro da relação", opinou a cantora.

"Porque as pessoas às vezes esquecem de ser feliz. Em relacionamentos muito longos, as pessoas se acostumam", completou Aline.

Na sequência, ela comentou o casamento com o ator. "Meu encontro com o Igor é nesse lugar. Nosso compromisso é de ser feliz juntos, sabe? A gente se diverte muito".

"Dá para ver até no seu jeito de você falar. Que doideira, né?", declarou Larissa.

"Tem uma leveza. É um lugar de muita paz", concluiu.

