Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa emociona ao lamentar sete dias da morte de Glória Maria

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais na quinta-feira (9) para homenagear Glória Maria , que morreu no dia 2 de fevereiro, por complicações de um câncer de pulmão.

A atriz relembrou um lindo registro abraçando a amiga nos Stories do Instagram.





"Sete dias", escreveu a artista na legenda, acompanhado por um emoji de coração partido.

Durante a entrevista ao 'Fantástico', Marina comentou sobre a relação com Glória e não escondeu a emoção. "Quando eu a conheci, fiquei fascinada por tudo que ela representava. A gente teve uma sintonia e uma energia que é muito louca. Temos uma diferença grande de idade, mas quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos", contou.

Ela também lamentou a saudade da jornalista. "A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro, é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capítulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?", completou.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.