Divulgação Zumbiverso, nova produção da Netflix está em fase de finalização

"Quem vai sair vivo dessa?", questiona a sinopse do reality show coreano Zumbiverso, que será lançado em 2023 na Netflix. Na competição, os participantes deverão lutar pela sobrevivência em Seul, na Coreia do Sul, quando o surto de um vírus zumbi sai do controle.



Para tornar o cenário mais realista, a gigante do streaming conta com a equipe de arte de All Of Us Are Dead enquanto os zumbis são treinados pelos coreógrafos de Kingdom.



Outras criações não-roteirizadas foram divulgadas pela Netflix nesta sexta-feira (10). O investimento em reality shows e produções sul-coreanas rendeu oito novos programas que compõem as novidades do streaming em 2023.

Além de Zumbiverso, estão A Batalha dos 100, Siren: Survive the Island, 19/20 (Nineteen to Twenty), O Jogo do Diabo e a terceira temporada de Solteiros, Ilhados e Desesperados.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho