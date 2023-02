Reprodução/Instagram - 10.02.2023 Jojo Todynho comenta polêmica com ex-marido, Lucas Souza

Jojo Todynho e o ex-marido, Lucas Souza, se envolveram em mais uma polêmica. O militar afirmou, em um podcast, que a cantora trocou mensagens com outro policial durante o casamento deles. A cantora, no entanto, negou a traição em uma live e expôs brigas com Lucas. Depois disso, o militar fez novas acusações contra a artista . Jojo se revoltou com a postura do ex e abriu uma live se defendendo.

"Que dia eu agredi você?, Vai para p*ta que pariu. Você quer prejudicar meu trabalho, mas meus contratantes me conhecem", disse Jojo, nervosa.

Em seguida, a cantora afirmou que consegue provar tudo o que alegou contra Lucas nas redes sociais e xingou o ex: "Você é safado, pilantra, 171, vagab*ndo, mentiroso".

"Você está achando que tu está bonito na foto? Está feio para c*ralho, porque as pessoas estão vendo que você é mentiroso", continuou ela.

Jojo, então, mostrou que não tem medo da denúncia de Lucas e contou o que fará caso ele continue com as supostas mentiras. "Pode botar como ameaça, f*da-se, pode vim para o Rio de Janeiro que vou te meter um pau, vou te quebrar na porrada. Vou te dar porrada, para você aprender a ser homem, pra honrar o que tem nas calças", declarou, irritada.





A cantora, então, recebeu uma ligação de alguém chamado Marcos. Na conversa, ela nega que ficou com Gabriel Monteiro e lamentou por ter duvidado de Deus quando não conseguiu engravidar de Lucas: "Não escutei Deus. Eu hoje eu estou pagando o preço".

Jojo, então, reforça que Lucas é mentiroso e volta a falar que não tem medo dele: "Vou presa, vou gastar esse réu primário nesses 26 anos que não gastei na vida".

"Ele pode me processar, não tem problema. Juiz nenhum vai concordar com isso. (...) Eu fui caluniada e ainda fiquei sem meu ferro de passar roupa", completou Jojo. O ferro de passar roupa faz referência a uma briga do casal. Após a separação, Lucas foi até a casa da ex devolver um ferro de passar roupa, mas ela não permitiu que ele entrasse. Lucas não gostou e xingou Jojo de “vagabund*”, segundo a ex-peoa.





🚨AGORA: Jojo Todynho se revolta após ex-marido fazer exposed na internet. pic.twitter.com/s1v7FJtAsi — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 10, 2023





