Reprodução/Instagram Lucas Souza levará briga com Jojo Todynho para a Justiça





Lucas Souza ficou extremamente chateado e irritado com Jojo Todynho na noite de quinta-feira (9), por conta de uma live realizada pela funkeira, na qual ela compartilhou mensagens privadas sem sua autorização, o difamou e ainda, segundo ele, contou histórias mentirosas sobre o período em que se relacionaram. À coluna, o ex-militar afirmou que irá processar a ex-mulher.







"Ela está inventando um monte de coisas só para tirar o foco da revelação que fiz sobre as traições dela durante o período que estávamos casados", disse ele em conversa exclusiva com a coluna. "Ela me traiu, e não foi só uma vez", acrescentou.

Na noite de ontem, Lucas esteve com este colunista que vos escreve e com Arthur Pires no estúdio da Metrópole Filmes para a gravação do podcast Não É Nada Pessoal, e ficou perplexo com o comportamento de sua ex-mulher. Visivelmente constrangido com toda a exposição e mentiras que, segundo ele, Jojo estava falando, ele afirmou que irá se posicionar.



Orientado por sua equipe de assessores que o acompanhavam na gravação, Lucas afirmou que acionará seus advogados contra Jojo. Além de se sentir difamado, ele ainda teve mensagens privadas, que havia enviado à funkeira, expostas na live, que chegou a ter mais de 130 mil pessoas assistindo simultaneamente.



Desde que o casamento chegou ao fim, Jojo tem exposto o ex-marido a diversas situações constrangedoras. Mas desta vez, ele resolveu expor um dos principais motivos do término da relação: Lucas encontrou trocas de mensagens com outros homens, e afirmou ter sido traído pela funkeira.



Um dos amantes de Jojo seria o ex-vereador Gabriel Monteiro da Silva, que foi preso por acusações de estupro e perdeu o título público que ocupava no Rio de Janeiro.

"A Jojo está falando muita coisa nessa live, querendo tirar o foco do que ela fez durante o nosso relacionamento. Ela tinha todas as minhas senhas do Instagram e eu tinha as dela. Aí, eu abro o perfil da Jojo e aparece a mensagem de Paulo, que é o ex-segurança do Gabriel Monteiro. Por sinal, a Jojo teve um caso com o Gabriel. Peguei ela trocando mensagens com esse segurança", afirmou Lucas nos Stories do Instagram, logo após a gravação do podcast.

Lucas reforçou à coluna que não deixará a situação barata, pois está cansado de ouvir sua ex-mulher inventar mentiras para tentar aliviar a própria barra.