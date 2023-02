Reprodução Ivan Zimmermann está internado na Flórida

Ivan Zimmermann, ex-narrador esportivo da Band, está internado no Jackson North Medical Center em Miami, nos Estados Unidos, após sofrer um acidente de carro na semana passada. Segundo relatos, ele desmaiou no volante e bateu o carro em um muro.



Zimmermann está preocupado em como vai pagar as despesas hospitalares durante o período em que estiver parado. Amigos do ex-narrador criaram uma "vaquinha" para arrecadar dinheiro e ajudar no tratamento. O objetivo do grupo é conseguir US$ 10 mil, aproximadamente R$ 52 mil na cotação atual. No momento, eles conseguiram um pouco mais da metade do valor.

"Ele já está desde a primeira semana de fevereiro internado, sem previsão de alta. Está sem comer, apenas no soro e já teve algumas transfusões de sangue", explicam os amigos na descrição do pedido de dinheiro para ajudar o narrador.



"Ele está preocupado com as contas nesse momento complicado, pois não está trabalhando e gerando receita, as contas não param de vir, e os custos com internação hospitalar e tratamento médico nos Estados Unidos são bastante altos. Pediu se nós não poderíamos ajudá-lo neste momento difícil", contaram os amigos.

Com passagens pela ESPN, Zimmerman ficou no Grupo Bandeirantes até 2017. Ele trabalhou no BandSports e também na Rádio Bradesco Esportes FM.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho