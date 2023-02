Reprodução/Youtube Whindersson Nunes e Hitalon Bastos em cena da série Próxima Parada 2

Sucesso no TikTok e no Instagram, Hitalon Bastos está feliz com o sucesso da série de humor que gravou com Whindersson Nunes, Próxima Parada 2, que já acumula quase 3 milhões de visualizações. Ele, que foi campeão brasileiro de Stand-up Comedy, é só elogios ao colega de trabalho.



"Conheci o Whindersson nessa gravação no Jalapão, durante uns 8 dias. Pessoa muito tranquila, muito apegada às suas origens, anda descalço, sem camisa e bastante humilde", disse o artista sobre a relação com o humorista, que é natural de Tocantins.

"Encontrei com ele depois novamente em um show em Goiânia, e sempre me recebeu muito bem. Sempre que nos encontramos, acabamos trocando ideias e etc. É um cara bem legal", finalizou.

Sua conta no TikTok conta com mais de 800 mil seguidores, e é o lugar onde faz maior sucesso. Ele ainda revelou que já pensou em desistir da carreira de humorista, mas se manteve firme e continuou fazendo o que gostava.

"A gente que trabalha com internet, sempre espera alcançar um grande público. E eu venho há muito tempo batalhando, já pensei em desistir várias vezes, mas continuei. Venho do teatro desde os 14 anos, escrevi peças, ganhei prêmios, sempre estudando bastante. Tudo que conquistei é fruto do meu estudo, e espero conquistar mais seguidores sempre".

Além disso, o comediante ainda admite que quer conquistar o Brasil com seu humor e que não pensa em parar de trabalhar tão cedo.

"Para o futuro, eu espero trabalhar mais vezes com cinema, quero rodar o Brasil com o meu stand-up, ser mais reconhecido pelo meu trabalho, conquistar mais público, principalmente porque o artista sem público não é nada, não é ninguém".

*Com a colaboração de Victória Rossi