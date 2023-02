Reprodução/Instagram Diogo Mello apela fama depois de anunciar separação

O ex-marido de Fabiana Karla, Diogo Mello, está patrocinando as publicações de seu Instagram para continuar relevante no mundo dos famosos. Os dois anunciaram a separação recentemente e logo após o influenciador já começou com postagens de suas fotos sensuais e pagas.



Sem Fabiana Karla ao seu lado, o modelo apelou para biscoitar nas redes sociais, colocando fotos sem camisa, mostrando os músculos e seu novo estilo de vida. Para continuar aparecendo no buscador do Instagram e continuar no mundo dos famosos, Diogo está patrocinando suas próprias fotos, ou seja, tirando dinheiro do próprio bolso para ganhar engajamento.



Fabiana e Diogo estavam juntos desde 2016 e já haviam anunciado a separação uma vez, em 2021. Após um mês do comunicado nas redes sociais da atriz, ela voltou atrás e anunciou que os dois estariam juntos novamente. Em fevereiro deste ano, o casal anunciou a separação pela segunda vez.

O término recente se deu pela distância dos dois que gerava falta de tempo no relacionamento, já que viajavam do Rio de Janeiro a São Paulo. Além disso, Diogo revelou que o casamento teria chegado ao fim por causa da "incompatibilidade de gênios".

"É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar. Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!", escreveu Diogo logo após o rompimento do casamento.

Fabiana retribuiu a homenagem do ex-marido de forma objetiva e simples em suas redes sociais. "Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é o seu coração".

*Com a colaboração de Victória Rossi