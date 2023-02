Divulgação O carnavalesco e comentarista da Globo Milton Cunha

Estamos entrando oficialmente no Carnaval. E se o clima de festa pede descontração, para Milton Cunha o tempo também é de revelações. Na manhã desta quinta (9), o carnavalesco surpreendeu seus seguidores do Twitter ao brincar com um post na internet acerca das impressões do público sobre ele.



"O que você é, mas a galera que curte Carnaval acha que você é?", diz a publicação que viralizou nas redes sociais. Sem papas na língua, o carnavalesco, que é homossexual assumido, mandou na lata: "Passivo".

A publicação de Milton Cunha os seguidores, que passaram a responder ao carnavalesco com bom humor. Veja alguns comentários e reaçõs dos internautas no Twitter:







QUEEEE — joão abel (@joaoabel_) February 8, 2023





*Com a colaboração de Lívia Carvalho