Reprodução Francine Piaia é a musa do Onlyfans no Brasil

Francine Piaia, que ficou nacionalmente conhecida pelo BBB 9, entrou para o universo erótico e abriu seu perfil no OnlyFans. E para atender a todos os públicos, desde os mais endinheirados aos menos favorecidos, a gaúcha resolveu dividir seus assinantes em duas categorias: Xepa e Vip. Cada categoria conta com um tipo diferente de conteúdo.



Os assinantes Xepa recebem conteúdos mais "básicos", com acesso a uma média de 5 materiais mais quentes da influencer. Já os Vips recebem conteúdos extremamente picantes que Francine produz, usando diversos brinquedos sexuais, ou como ela gosta de chamar, seus "amiguinhos".



"Eu recebia bastante pedidos de assinantes antigos, para ser mais ousada nos meus conteúdos, incluir mais brinquedos e ousar mais nos vídeos, então quando é um assinante mais antigo, um Vip, eu mando por mensagens os meus videos mais picantes, sem censura nenhuma… Muitos deles não acreditam e dizem que nem as esposas e namoradas mandam coisas tão ousadas assim, já os assinantes novos ficam na Xepa por pouco tempo, pois gostar do conteúdo e ter um papo bom, ele vai para o Vip rapidinho", resumiu Francine.

Depois de contar os detalhes do seu OnlyFans, ela também deu algumas dicas para os atuais participantes da casa mais vigiada do país.

"Eu super apoio o atual elenco a fazer OnlyFans, na minha época tinha a revista Playboy e o Paparazzo, mas o que seria equivalente hoje a isso seria o OnlyFans, será uma maneira ótima de se aproximar com os fãs e também de fazer um dinheiro, claro, se se sentir à vontade".

A ex-BBB foi questionada sobre qual participante do atual BBB 23 ela acha que faria sucesso se abrisse uma conta no site adulto, e sem pensar muito ela respondeu que o médico Fred Nicácio teria muito potencial.

"Quem assina o conteúdo na plataforma, além de querer ver as intimidades de uma pessoa que ela acha bonita, a pessoa também se interessa pela personalidade do criador de conteúdo, e o dr. Fred tem muita personalidade, e claro faria contéudos maravilhosos, tanto para o público gay quanto para o público hetero e bissexual. Eu, por exemplo, assinaria na hora, acho ele bem sexy e super estiloso, e se ele precisar de dicas quando sair da casa, para sensualizar no Only, só me chamar que eu ajudo ele", finalizou a modelo aos risos.

*Com a colaboração de Victória Rossi