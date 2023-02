Reprodução/Instagram Tina pode ficar milionária mesmo fora do BBB 23





Tina Calamba foi eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira (7) e deu adeus à luta pelo prêmio, que originalmente era de R$ 1,5 milhão e agora está acumulado em R$ 1,75 milhão. Mas fora do reality show ela tem muito potencial para conquistar um valor muito maior que o oferecido pelo reality show graças às forças de suas redes sociais.





Em um levantamento exclusivo feito pela coluna, por meio da plataforma CrowdTangle, Tina teve um crescimento exponencial e orgânico no Instagram, aumentando em 5.000% sua base de seguidores na plataforma. Um dia antes do anúncio de seu nome no elenco do reality show, em 11 de janeiro, ela acumulava exatos 7.598 seguidores. No horário da publicação deste texto, ela havia ultrapassado a quantia de 378 mil.

Com essa força nas redes sociais, as oportunidades comerciais para Tina são inúmeras. E o valor do prêmio do reality pode ser irrisório diante de seu potencial digital. De acordo com o especialista em marketing digital Guilherme Grillo, ela precisará tirar proveito da exposição do reality show para ampliar ainda mais a sua base, mas encontrar outros caminhos para seguir em evidência.

''O objetivo de toda celebridade é não ser esquecida, não ficar para trás. Elas encontraram nas redes um canal propício para continuar, de certo modo, sendo relevantes após um boom momentâneo", disse o especialista à coluna.

Um dos caminhos é Tina manter-se conectada ao hype do reality, comentando os desdobramentos do jogo, e aos poucos inserir novas narrativas para criar maior identificação do público, que passou a segui-la por conta do BBB 23, e fidelizá-lo com seus conteúdos que vão além do jogo da Globo.

"Sem a intermediação da mídia, ficou muito mais fácil para as celebridades se expressarem da forma e nos momentos que quiserem. Com isso, muitas aproveitam para discorrer sobre polêmicas envolvendo outras pessoas, sobretudo quando o assunto é comportamento social. A intenção é gerar repercussão em torno do seu perfil", avaliou.

Manter-se em alta no Instagram, com conteúdos relevantes, amplia o poder comercial do perfil. E Tina, segundo Guilherme Grillo, pode aliar o universo da moda (mercado em que ela já atuava antes do BBB 23) com a fama conquistada na TV para faturar e tornar sua página mais rentável.

"As ferramentas digitais têm metodologias que precisam ser manipuladas. Famosos não perdem tempo em aprendê-las, afinal, prolongar a fama, hoje em dia, depende disso", analisou.

*Com a colaboração de Victória Rossi