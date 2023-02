Cleiby Trevisan Time de talentos compõe a transmissão da Libertadores pela Paramount+





O Paramount+ lançou à imprensa, nesta terça (7), o projeto para a transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Durante o evento, os novos narradores e comentaristas contratados Alê Xavier, João Guilherme, Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho (PVC), destacaram a individualidade de seus trabalhos e porquê o time fará jus ao slogan Futebol do Nosso Jeito, utilizado na divulgação do projeto.



O streaming fará todos os confrontos de times brasileiros, além de alguns clássicos com times argentinos, dos locais onde eles acontecem. Essa ação da marca permite que os profissionais forneçam as informações e impressões sobre as partidas da onde o fato acontece. Tal ação é importante do ponto de vista do comentarista PVC.

"A entrada na Paramount+ dá uma sensação de que vamos voltar a crescer, voltar a ter vários lugares para trabalhar. Tem uma valorização do trabalho jornalístico", afirmou.

O êxodo dos jornalistas dos meios tradicionais para o streaming dá a bola da vez para que os profissionais consolidados na TV se reinventem e alcancem novos públicos. Para PVC, as novas redes são um desafio para o comentarista contar histórias, já a apresentadora Alê Xavier, destaca a preferência de sair de uma emissora para garantir seu espaço nas mídias digitais.

"Trabalhei três anos na Globo. Abri mão da TV porque senti que o mercado estava muito mais para o digital. Fui para o YouTube construir minha carreira na internet e hoje estou aqui sentada do lado dessa galera fazendo streaming em uma marca incrível", declarou.





Os narradores João Guilherme e Nivaldo Prieto, com ampla experiência em transmissões esportivas, destacaram a ansiedade de estrearem no Paramount+ e começarem a narrar os jogos dos dois torneios mais importantes do continente.

"O sentimento é de ansiedade e expectativa em começar este trabalho, que já temos certeza que será bem-sucedido, primeiro, por se tratarem de dois produtos muito importantes como a Libertadores e Sul-Americana, segundo, por ser no Paramount+ e ter uma equipe que se conhece e se dá bem", afirmou João Guilherme.

Nivaldo Prieto acrescentou: "Não vejo a hora de ver a bola rolar e entrar no ar. Estamos entusiasmados e loucos para começar. É uma honra vestir a camisa do Paramount+".

Na próxima quinta-feira (9), a partir das 21h, o Paramount+ fará sua estreia na transmissão da CONMEBOL Libertadores.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho