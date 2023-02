Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann aparece em hospital e manda beijo para filha de enfermeira

A influenciadora Rafa Kalimann apareceu nos stories do Instagram nesta quarta-feira (8) em uma cama de hospital. Rafa não explicou o motivo que a levou a precisar de atendimento médico.

Em conversa com a enfermeira que estava a atendendo, Rafa aproveitou para mandar um beijo para a filha da enfermeira. "Lorrayne, a filha da Maria Bethânia, que tem um nome lindo, inclusive, estou aqui com a sua mãe para te mandar um beijo (risos). Ela apertou tanto que... Olha, está tudo engrenhado meu braço, Maria Bethânia!", iniciou Rafa.

Rafa questionou o motivo pela escolha do nome de Maria Bethânia. "Eu vou ficar chamando ela a noite inteira. Por que você chama Maria Bethânia? Quem escolheu seu nome? Sua mãe ou seu pai?", questionou ela. A enfermeira logo respondeu que o nome foi uma escolha da mãe.

Rafa, curiosa com a história, perguntou se a mãe dela era fã da cantora Maria Bethânia, o que poderia ter levado a escolha do nome. Em seguida, a influenciadora mostrou que o irmão estava a acompanhando no hospital. "Segundo o meu irmão, o Igor ia ter um upgrade da RK, e aí ele foi designado para trabalhar comigo presencialmente esse mês. Coitado! (risos) É uma emoção atrás da outra. Segue o baile", brincou Rafa.

Recentemente, Rafa Kalimann foi proibida de atuar na nova novela das 19h da Rede Globo, "Vai na Fé", por não ter o registro profissional de atriz e o Sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ) não quis conceder uma autorização especial para ela poder atuar na trama.

A atriz Sofia Starling precisou correr para substituir Rafa Kalimann na trama, e as gravações foram corridas já que a influenciadora havia gravado as cenas anteriormente. "O convite veio do nada e foi por conta de um outro teste que eu fiz no final do ano passado para outra novela. Foi um teste que tinha uma pegada cômica e acabou encaixando superbem. Foi tudo muito rápido. Soube numa sexta, no sábado já estava gravando, e gravamos em dois dias. Foi um intensivão de Gisela", contou Sofia ao Gshow.