Reprodução/Instagram - 09.02.2023 Fabiana Justus está grávida





Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para anunciar que está grávida do terceiro filho. A revelação foi feita em um vídeo com as filhas gêmeas Chiara e Sienna, fruto do relacionamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

Na publicação feita no Instagram, a filha de Roberto Justus aparece usando um robe e exibindo a barriga para a TV, que reproduz uma cena da série "Friends" com um personagem chocado. Em seguida, as filhas e o marido se juntam à Fabiana para celebrar a novidade ao som da música tema do seriado.







"Bebê número três está vindo", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. O anúncio rendeu diversos comentários de seguidores e celebridades celebrando o novo integrante da família de Justus.

"Que demais. Amei a revelação", afirmou a jornalista Natalia Ariede. "Ai que alegria. Que Deus abençoe muito", escreveu a influenciadora Tata Estaniecki. "Que lindos! Viva vocês! Mais amor ainda", pontuou a apresentadora Daniella Cicarelli.







