Reprodução Cantor participou do show talentos Astro, do SBT, em 2012

O cantor e dançarino Filipe Beraldi disse que entrou em depressão e teve crises de ansiedade por conta da produção do SBT. Ele, que em 2012 participou do reality musical Astros, foi ofendido e humilhado pelos jurados. E tudo foi exibido em rede nacional, exposto como se ele fosse uma pessoa "anormal".

No episódio, Beraldi fez uma apresentação completa com dança e canto. Porém, os jurados não aprovaram o candidato, e as críticas, segundo o cantor foram feitas de maneira humilhante. "Fui chamado de esquisito e anormal", afirmou ele em entrevista ao site Pheeno.



A mãe de Filipe chegou a defendê-lo, confrotando diretamente um dos jurados. "O que irritou a minha mãe foi todo o contexto, tudo que estava sendo falado: de ter voz de 'pão com ovo', voz de 'Smurf'... O que foi dito, realmente foi dito. Por muito tempo, foi um trauma para mim, me deixou com depressão, sofri bullying por conta da minha participação", desabafou.



O cantor relatou que soube do momento em que a mãe entrou no palco para discutir com os jurados por meio de um produtor, quando estava sozinho em uma sala, abalado com a avaliação negativa de sua performance.

"Ele me disse para empurrá-la, fazer com que ela parasse. Que eu fizesse uma 'cena', mas neguei. Tudo o que aconteceu foi ao ar, mas com uma boa dose de edição para parecer totalmente ao contrário do que realmente foi", declarou.

Oficialmente, o SBT não se pronunciou. Mas fontes da emissora afirmaram que ele assinou um termo de consentimento de uso de sua imagem, e concordou com tudo que foi ao ar na época em que o reality show ainda existia.





*Com a colaboração de Lívia Carvalho