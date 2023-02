Reprodução/ Instagram Eliezer e Viih Tube

Na noite da quarta-feira (8), Eliezer usou as redes sociais para afirmar que vai processar autores de mensagens de ódio contra ele e Viih Tube. O casal foi duramente criticado após informar que a filha que esperam não levará o sobrenome do ex-BBB.

Leia também https://gente.ig.com.br/celebridades/2023-02-07/viih-tube-bastidores-cleo-rafa-kalimann.html

"Já deixei passar muitas vezes. Não é de hoje que fazem isso comigo. Dessa vez não. Foram longe demais e a Viih Chegou a passar mal. Printei muitos comentários sobre mim e vou sim entrar com processo contra cada um", escreveu ele.

"Não vou conseguir fazer com todos que me xingaram e falaram coisas bizarras, mas processarei o máximo que conseguir. Sei que não vai parar, mas se foram 'grandão' pra comentar, serão 'grandão' pra responder o processo", completou.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Momentos antes do anúncio de processo, a os prantos, Eliezer explicou que a ausência do sobrenome não quer dizer que ele não registrará a filha. O ex-BBB e Viih Tube afirmaram que a decisão foi tomada por uma questão de gosto e estética. O nome da bebê do casal, sem o sobrenome de Eli, seria Lua Di Felici.