Foto: Reprodução/Twitter Nicole Bahls relembra brigas com Viviane Araújo durante reality show

Nicole Bahls foi a convidada desta terça-feira (7) do podcast "Vaca Cast", apresentado pela youtuber e influenciadora Evelyn Regly. Durante o bate-papo, Nicole contou da experiência de participar de um reality show.

A modelo, que integrou o elenco de "A Fazenda" em 2012, relmebrou diversos bacarros que protagonizou com a atriz e vencedora da edição, Viviane Araujo.

Nicolle conta que um dos motivos pelas brigas acontecerem foi o ex-noivo de Viviane, Radamés. Na época, Viviane teria dito que Nicole havia dado em cima do jogador, já Nicole havia afirmado em entrevista que teria sido o jogador quem deu em cima dela quando já estava em um relacionamento com a atriz.

Nicolle afirmou que estas brigas ficaram no passado e que ela e Viviane mantêm uma amizade e se falam normalmente nos dias de hoje. "Encontro ela sempre no Carnaval, fiquei superfeliz porque ela tinha o sonho de ter um bebê, está num momento bom da vida dela, com uma pessoa bacana, era só coisa de reality mesmo, eu gosto dela, eu acho ela uma guerreira", elogiou Nicolle Bahls.

Nicole Bahls aproveitou e contou que não desfilará no Carnaval de 2023, mas afirmou que gosta de estar com tudo em cima para aproveitar as festas. A modelo revelou que passa por uma preparação física diferenciada para esta época do ano. "Corto principalmente carboidrato, mas não tenho dificuldades de fechar a boca nem de abrir. Cortei carboidrato e agora entro na proteína até o Carnaval", contou ela.