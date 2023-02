Reprodução/Instagram Leonardo é criticado por ausência na festa da neta e Poliana explica

Durante o final de semana, Leonardo foi alvo de críticas pela ausência no aniversário da filha caçula do filho Pedro Leonardo.

A festa aconteceu no mesmo dia do batizado de Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca.





Nas redes sociais, os internautas acusaram o cantor de ter um filho preferido. "Nunca vi Leonardo participar das festas das netas dele. É triste essa preferência dele com as filhas do Zé Felipe, falta de consideração e de interesse da parte dele", disse uma; "Mostra que Leonardo tem um filho preferido, também netas e nora", comentou outra.

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, fez questão de usar os Stories do Instagram para explicar o ocorrido.

"Nós comemoramos com muito amor o niver dela na fazenda", escreveu ela ao compartilhar fotos da celebração.

