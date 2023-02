Madonna 2023 X 2000

Atualmente com 64 anos, Madonna dá indícios de diversos procedimentos cirúrgicos que realizou e que transformou totalmente seu rosto. O jornal New York Post conversou com a artista e disse que ela está empenhada em minimizar o máximo que conseguir o impacto da passagem do tempo e ficar o mais parecida possível com seu look perto dos anos 2000.