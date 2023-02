Âmago Fotografia Andressa Urach e Thiago Lopes em ensaio quando estavam casados

Andressa Urach e Thiago Lopes estão novamente em pé de guerra após mais uma separação. Após o ex-marido gravar um vídeo no YouTube dizendo que a modelo teria voltado a se prostituir, ela negou tudo em suas redes sociais.



A modelo sugeriu que Thiago a conheceu como garota de programa. "Eu acho tão ridículo e hipócrita o que meu ex está fazendo. Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro... se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?", ironizou.

Urach, que está passando alguns dias em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na casa de uma amiga, é sócia do Miss Bumbum Brasil, além de ser dona de um salão em Arroio do Meio, no Rio Grade do Sul.



Em conversa com o site Quem, ela declarou que o empresário estaria tentando difamá-la e usando o filho deles, Leon, de 11 meses, para chantageá-la.

Mesmo separados, os dois viviam juntos para criarem Leon. Mas após se desentenderem de novo, ela quis levar o garoto a Santa Catarina com ela, entretanto, Thiago a proibiu. "Ele usa nosso filho para me chantagear. Não me deixa sair de casa com o Leon. Para ir na minha mãe, para eu ficar com ele no meu apartamento. Quer ficar junto o tempo todo. Ele está testando minha paciência", desabafou.

Thiago sugere que Urach está se prostituindo na viagem com amigas para Santa Catarina, e que por isso, não permitiu que ela levasse o filho. A modelo relutou. "Não preciso disso hoje. Mas faz parte do meu passado, está escrito no meu livro, que é best-seller! As pessoas sempre vão querer usar meu passado contra mim! Mas eu não ligo pra isso. Se um dia precisar eu farei, sim. Mas hoje não preciso", avisa.



O empresário ainda lembra que eles retomaram quatro vezes o casamento. Andressa, por sua vez, reforçou que desta vez o término é definitivo. O ex-casal está aguardando a decisão do juiz sobre como ficará a guarda de Leon.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho