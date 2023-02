Reprodução Felipe Titto revelou quanto ganhava no começo da carreira como ator na Globo

Felipe Titto revelou ao Ticaracaticast, nesta terça-feira (7), que seu primeiro salário na Globo foi de apenas R$ 1.500 por mês. O ator iniciou a carreira na TV, primeiro como garoto-propaganda das marcas, depois como emplacou sua carreira na dramaturgia da emissora carioca.



"Fiz [comercial] para tudo que você imaginar. Comecei a fazer publicidade e aí chegou um momento em que eu não tinha mais muito mercado porque eu já tinha feito tudo... Fiz muitos comerciais. E aí o mercado falou: 'Dá um brecada no cara porque só dá ele e aí não credibiliza", declarou.

Após fazer sucesso no mercado publicitário, Felipe Titto se cadastrou no banco de elencos da Globo, fez testes e conseguiu emplacar seus primeiros trabalhos no canal contando participações no quadro Retrato Falado, do Fantástico, no seriado A Diarista (2004), até ir para Malhação (2005).



"Fiz um teste para Malhação e passei, em que eu era um personagem cômico, o que também é um ponto negativo na época, porque não tinha rede social, e o cômico não fazia dinheiro, quem fazia dinheiro eram o vilão e o galã, [por serem] mais abrangentes para monetização", contou.

Após um tempo afastado da TV, ao retornar à emissora, Titto conta que passou a receber cerca de R$ 5 mil por mês. Daí em diante, conseguiu se estabelecer no mercado, trabalhando em novelas como Amor à Vida (2013), Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019).



*Com a colaboração de Lívia Carvalho