Reprodução/Instagram - 08.02.2023 Juju Salimeni comenta preparação para o Carnaval





Juju Salimeni modificou os treinos no início do ano para se preparar para o Carnaval. Nesta terça-feira (8), a influenciadora afirmou que perdeu peso buscando ficar "mais sequinha" para desfilar na avenida.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Perdi 3kg! Não quero perder medidas, só quero ficar mais sequinha e com os músculos mais marcados para o Carnaval", afirmou, enquanto respondia perguntas de seguidores nos stories do Instagram.





Outro seguidor ainda questionou a mudança de corpo de Juju desde 2019, se ela sentia "saudade" de como o corpo estava no Carnaval daquele ano. "Saudade eu sentiria se estivesse pior", brincou em resposta.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Acho que estava lindo mesmo, mas gosto muito do meu corpo atual, mais músculo e com mais definição. Para meu gosto, estou muito melhor", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.