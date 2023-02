Renato Cipriciano/Divulgação Simone Sampaio sofreu um sequestro relâmpago no sambódromo do Anhembi

Após o ensaio técnico da escola de samba Dragões da Real, no último domingo (5), Simone Sampaio sofreu um sequestro relâmpago no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A madrinha de bateria da agremiação, que integrou o elenco de A Fazenda 5, teve todos os pertences levados pelos bandidos, que a machucaram durante o roubo. Agora ela está com um dos braços imobilizados.







A coluna conversou com pessoas próximas a Simone, que confirmaram a história. Mas algumas informações estão desencontradas. No domingo, antes de chegar no Anhembi, a madrinha da escola de samba ficou um bom tempo sem responder a mensagens no celular enviadas por sua equipe e deixou todos preocupados com um possível atraso.

Assim que pisou no local de desfile, ela chegou esbaforida e um tanto quanto atônita, mas conseguiu ensaiar com a Dragões da Real e mostrar seu samba no pé.

Após o ensaio, ela foi imediatamente para o hospital. E aos amigos, ela confessou que sofreu um sequestro relâmpago no caminho do hotel ao sambódromo, e que os bandidos levaram todos seus pertences, como aparelho celular, roupas de ensaio e até mesmo roupas íntimas. Simone relatou que foram três homens armados que a mantiveram como refém.

No meio de tudo o que foi levado estava o dinheiro que ela iria usar para pagar a fantasia que usará no desfile deste ano. Após o ensaio, no domingo, ela iria ao ateliê para pagar a dívida que fez com o estilista, mas ficou sem a verba e não fez o acerto.

A coluna procurou Simone pelo WhatsApp para saber de mais detalhes sobre o sequestro, mas ela apenas respondeu que "retornará assim que possível". Na tarde desta terça-feira (7), ela ressurgiu nos Stories, após passar mais de 24 horas apenas postando conteúdos de arquivo, e mostrou que um dos braços está efetivamente imobilizado.



Em suas publicações, ela não falou nada sobre o assalto e tampouco sobre o sequestro. Apenas alertou os amigos e seguidores para tomarem cuidado caso recebam mensagens suspeitas de pessoas se passando por ela.

Simone Sampaio foi rainha de bateria da Dragões da Real por dois anos, e pelo segundo ano consecutivo ela ocupa o posto de madrinha da escola.