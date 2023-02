Divulgação/Prime Video Jennifer Lopez e Josh Duhamel em cena do filme Casamento Armado, do Prime Video

Jennifer Lopez disse que sua mãe seria capaz de fazê-la pagar um mico inesquecível: o de convidar algum de seus ex-namorados para a cerimônia de casamento com Ben Affleck, que ocorreu em 2022. Felizmente, ela se livrou deste constrangimento, que é exatamente um dos motes do filme Casamento Armado, que ela protagoniza ao lado de Josh Duhamel, no Prime Video.



"Meu pai, eu gostaria de acreditar que ele não faria risos, mas precisávamos disso no filme, precisávamos que algo acontecesse. Acho que meu pai nunca faria isso, meu pai na vida real é realmente como um pai quieto e calmo (nada igual o do filme), que não incomoda as pessoas, mas agora, se você disse da minha mãe, eu ficar: 'Hum, talvez'", disse Jennifer, aos risos, em coletiva de imprensa, da qual a coluna participou a convite da plataforma de streaming.



A mais nova comédia romântica do Prime Video estreou em 28 de janeiro e tem divertido os apaixonados por comédias românticas. O filme mostra a história de um casal que está prestes a subir ao altar em uma ilha particular na República Dominicana, tendo apenas como convidados os amigos e parentes. E também o inconveniente ex-namorado de Darcy Rivera (Jennifer Lopez), interpretado por Lenny Kravitz, que acaba estragando a cerimônia de diversas maneiras.

Durante os preparativos do casamento, a ilha é invadida por um grupo de sequestradores e os convidados são feitos de reféns. É neste momento que os noivos, que haviam decidido se separar minutos antes da cerimônia, são obrigados a deixar as diferenças de lado para salvar a vida dos familiares e amigos. Ao longo desse resgate, os dois percebem que o amor vai muito além do "casamento perfeito" e acabam se descobrindo como casal de forma mais sincera e objetiva.

Durante a entrevista, Jennifer e Josh foram questionados sobre seus envolvimentos com os preparativos de seus respectivos casamentos, já que ambos tiveram cerimônias com seus respectivos pares na vida real em 2022.

"Não, não sou (diz ele rindo e sendo zoado pelos outros atores), não, escutem, o casamento estava em mãos muito melhores com Audra (esposa de Josh), conduzindo tudo e o casamento foi lindo, foi quase uma surpresa porque eu não tinha ideia de metade das coisas que estariam lá. Mas foi ótimo, ela fez um ótimo trabalho, ela adorou como ficou, e foi fantástico".

Os artistas ainda ressaltaram como foi importante os acontecimentos do filme para o casal Darcy e Tom (Jennifer e Josh) se entenderem e se descobrirem como uma verdadeira dupla ao longo da trama.



"É mais do que uma comédia romântica, é mais do que um cara romântico, é um filme de ação, é uma aventura. Há tantas coisas que acontecem, mas o foco disso é sobre essas famílias se unindo, é sobre a Darcy (Jennifer) e Tom (Josh) realmente descobrirem quem são, e como eles vão fazer esse casamento funcionar e se eles podem fazer esse casamento funcionar", analisa Jennifer.

"No começo do filme, eles começam muito diferentes dos espectros sobre o que eles querem, não apenas sobre o casamento, mas também do relacionamento em si. Mas ao longo do caminho, com todas as coisas pelas quais eles têm que passar, o que é ultrajante e louco (diz Jennifer rindo), é realmente onde eles se descobrem o que querem", continuou a cantora.

Antes de toda a luta contra os sequestradores, Jennifer aparece deslumbrante com seu vestido de noiva. Mas ao passo em que ela e Josh avançam na caçada aos sequestradores, a roupa da noiva Darcy vai se destruindo, refletindo cada etapa desta jornada maluca que a personagem enfrenta.

"É, todos os vestidos foram pensados. Era para ele ser 'um personagem do filme', mas também realmente representava o que ela estava passando, então eu queria que começasse onde ela estava, super desconfortável, era o maior, o mais pesado, o mais bonito, mas também não era nada dela. E então, quando ela continuou e foi mais honesta com Tom (Josh) sobre quem ela era e o que ela queria, começou meio a descascar as camadas do vestido e se tornou mais dela mesma e meio que entrou em seu próprio tipo, mais de sua autenticidade, é isso que o vestido representou. As peças começam a cair e no final ela está toda fodona, tirando a extensão do cabelo, ela tem uma armona e mostra quem manda", explicou.



Josh ainda avaliou que o filme de comédia é uma aventura e ao mesmo tempo romântico, foi algo totalmente diferente do que já fez, mas topou o desafio.

"Eu amo o Indiana Jones e a comparação, definitivamente o que eu amo no filme, é que Jay Moore (diretor) fez um ótimo trabalho. É que ele não teve medo de fazer disso uma grande brincadeira, nós estávamos lá, eu sabia que ia ser totalmente diferente de qualquer coisa que eu já fiz, e isso que eu amei, ele sempre falou sobre 'apertar um pouco de limão no açúcar', para fazer isso se 'misturar'", finalizou o ator.

*Com a colaboração de Victória Rossi