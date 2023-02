Invisible House / Reprodução Totalmente espelhada e sem aberturas, a casa consegue 'sumir' na paisagem do deserto

Uma construção de 500 m² em um terreno de 27 hectares no deserto de Joshua Tree, na Califórnia (EUA), está à venda por R$ 93 milhões (US$ 18 milhões). A casa é revestida de aço com um exterior completamente espelhado, que "desaparece" no cenário ao refletir o ambiente desértico.



O local ficou conhecido após aparecer no reality Aluga-se um Paraíso, da Netflix, e passou a atrair celebridades, como as atrizes Vitória Strada, e sua esposa, Marcella Rica.

A Casa Invisível foi encomendada pelo produtor de cinema Chris Hanley e sua esposa, Roberta Hanley com projeção pelo arquiteto Tomas Osinski. As inspirações, segundo o The Wall Street Journal, foram o monólito preto do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço; o trabalho do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, que projetou o edifício Seagram.



Há quatro quartos - para até oito hóspedes - cinco banheiros, banheira, piscina interna, central de ar condicionado, aquecimento solar e geração de energia a partir de células fotovoltaicas, além de iluminação externa e interna colorida.



O local também está disponível para aluguel na plataforma Airbnb, e o valor de uma diária custa quase R$ 13 mil.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho