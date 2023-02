Reprodução/Youtube Vini Büttel participou de A Fazenda 14; sua projeção nacional ocorreu no De Férias com o Ex

A entrada de Vini Büttel para o mundo dos realities ocorreu da maneira mais inusitada possível: ele conheceu uma garota em uma festa eletrônica, a levou para o motel na mesma noite e os dois tiveram uma noitada tórrida de sexo. Depois da performance, a moça, que era anônima, o indicou para entrar no reality show que projetou seu nome em rede nacional.



Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, Vini disse que foi desta maneira que ele entrou na terceira temporada do De Férias com o Ex, exibida pela MTV em 2018.







"Eu fui para uma festa eletrônica, fiquei com uma menina na pista. A gente foi pro motel e ela falou: 'Você tem interesse em fazer um reality?'. Isso foi num fim de semana. Na segunda, a Floresta, produtora, me ligou: 'Vini, você foi indicado aqui, quer participar do De Férias com o Ex?'", disse o empresário.

A moça com quem ele passou a noite no motel foi Martina Sanzi, que já estava escalada para o programa e entraria como uma das titulares. Ele entraria como ex, pelo mar, mas após ser entrevistado pelos produtores do reality show a cena se inverteu: Vini foi o primeiro a surgir na praia, com o elenco principal, e Tina só foi aparecer no programa no sétimo episódio.

Sua entrada em A Fazenda 14 também foi de uma maneira inusitada. "Eu estava em Balneário Camboriú (SC), tinha acabado um namoro, estava meio mal e fui afogar as mágoas. Estava no banheiro, no trono, eu mal abro solicitação [mensagens privadas enviadas pelo Instagram], porque normalmente é cara pedindo fotos do meu pé. E tinha um cara que eu nunca vi na vida perguntando: 'Topa fazer A Fazenda?'", lembrou ele.

"Eu, meio desacreditado, questionei o nome da assessoria e o CNPJ da empresa. E ele falou que se eu tivesse interesse faria um perfil e mandaria para o casting de A Fazenda", completou o empresário, que rapidamente foi escalado para a última temporada do programa da Record.