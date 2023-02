Reprodução/Instagram Desalma nao tem terceira temporada renovada





A Globo optou por desistir de produzir a terceira temporada de Desalma, mesmo tendo todos os episódios já escritos por Ana Paula Maia. A decisão da emissora se dá logo após Cássia Kiss, protagonista da série, se envolver em diversas polêmicas políticas e participar de atos golpistas pró-Bolsonaro, além de ser processada por falas preconceituosas e homofóbicas.





Na última celebração de fim de ano, marca registrada da emissora, com a música “Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa”, a atriz veterana da casa foi excluída da gravação, o que foi um choque para todos. Já a novata Jade Picon teve seu lugar na cena.

Em 2020, a primeira temporada de Desalma foi lançada no GloboPlay, e no ano seguinte ganhou espaço na tela da Globo. Em abril de 2022, a série de terror brasileira ganhou a segunda temporada no canal de streaming. Mesmo após entregar os episódios da terceira temporada já prontos, a empresa decidiu não renovar a série, mas acabou dando uma outra chance à escritora com uma nova série e um novo elenco.

A nova série de Ana Paula Maia, Fronteira Seca, seria uma série ambientada na divisa do Brasil com Paraguai e tende a ser uma mistura do thriller com faroeste e noir. A escritora só está esperando o sinal verde para começar a gravação.

Desalma contava com um elenco de muitos talentos, com Cláudia Abreu e Maria Ribeiro, que também eram protagonistas, além de Cássia Kis, que interpretava a bruxa Haia; o elenco também contava com Fabio Assunção, Nathalia Falcão, Anna Melo, entre outros.



*Com a colaboração de Victória Rossi