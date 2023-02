Reprodução A jornalista se destaca por destrinchar assuntos políticos

Natuza Nery vai apresentar a Central GloboNews semanalmente a partir desta quinta-feira (9). O programa reúne comentaristas como Andréia Sadi, Julia Duailibi, Gerson Camarotti, Octávio Guedes e Eliane Cantanhêde, para debater os fatos mais relevantes da política.



No Grupo Globo desde 2017, a jornalista se destacou no comando do programa que foi ao ar durante as Eleições. Natuza também se tornou a apresentadora de O Assunto, podcast antes sob o comando de Renata Lo Prete. Ela ainda substituiu César Tralli na apresentação do Edição das 18, um dos principais telejornais do canal.

A Central voltou à grade do canal na semana passada dentro do Jornal das Dez, para acompanhar as eleições para o comando da Câmara e do Senado. O programa será exibido às quintas-feiras, às 23h.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho