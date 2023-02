Reprodução/Globo Cezar Black, Gabriel Santana e Tina Calamba estão no Paredão do BBB 23





O terceiro paredão do BBB 23 foi formado na noite de domingo (5) e o público já pode escolher quem eliminar entre Cezar Black, Gabriel Santana ou Tina Calamba. Quem você quer ver fora do reality show da Globo? Vote na enquete abaixo:

Quem você quer que seja eliminado do #BBB23 ? — Gabriel Perline (@GabPerline) February 6, 2023

Gabriel faz sua estreia na berlinda após Tina atender o Big Fone. Ela precisou indicar dois participantes à zona de risco e escolheu o ator de Pantanal e Domitila Barros. Mas Paula Freitas havia comprado um poder nesta semana, e precisou salvar um dos dois participantes, e optou por tirar a Miss Alemanha da degola.



O líder Gustavo Benedetti usou o argumento da afinidade para colocar Tina no Paredão. E Cezar Black recebeu a maior quantidade de votos da casa (foram nove no total). Amanda Meirelles também entrou na zona de risco por conta do contragolpe de Gabriel.



Na prova Bate-Volta, que consistia em um jogo de memórias dividido em duas etapas, Black se deu mal logo de cara e perdeu a chance de se salvar. Na fase decisiva, Amanda correu por fora e superou o ator, conquistando sua liberdade e empurrando o rival para a zona de risco.

Com isso, temos Cezar, Gabriel e Tina disputando a permanência no reality show da Globo. Um deles será eliminado já nesta terça-feira e dará adeus à disputa pelo prêmio, que está acumulado em R$ 1,7 milhão.