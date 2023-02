Reprodução/Instagram Gil do Vigor foi vítima de homofobia nos EUA





O ex-"BBB" Gil do Vigor relatou que sofreu um ataque homofóbico enquanto abastecia o carro em um posto de gasolina nos Estados Unidos. O economista mora na Califórnia, onde estuda em um programa de PhD, e contou que se assustou com a violência.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Enquanto abastecia o carro, estava dançando (sempre faço isso), e um homem passou dentro do carro ao meu lado, abriu a janela e fez sinal de arma como se estivesse atirando em mim, mas sem a arma, apenas o gesto", afirmou o influenciador, que explicou ter entendido a ameaça após o momento.





"Fiquei assustado na hora, mas depois entendi o acontecido. O preconceito mata. As pessoas se sentem ofendidas pelo simples fato de existirmos. Meu sonho é um dia vivermos em um mundo seguro para todes", desabafou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Seguidores se solidarizaram com Gil diante do ataque. "Sinto muito. Fique bem. Eles vão passar", afirmou uma pessoa. "A naturalização da violência dói. Minha solidariedade a você e um abraço bem apertado", comentou Renata Souza, deputada estadual do Rio de Janeiro.



As pessoas se sentem ofendidas pelo simples fato de existirmos. Meu sonho é um dia vivermos em um mundo seguro para todes! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 7, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.