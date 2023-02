Reprodução/Instagram Príncipe Andrew, esquecido pelo povo





A Netflix terá mais uma estreia sobre a Família Real em seu catálogo. Após o sucesso de The Crown e do documentário de Harry & Meghan, a plataforma de streaming decidiu fazer um filme baseado na entrevista do príncipe Andrew, um dos filhos da Rainha Elizabeth 2ª, que se envolveu em algumas polêmicas.





O filme foi intitulado de Scoop e será baseado no livro Scoops: Behind The Scenes of the BBC 's Most Shocking Interviews, de Sam McAlister. O livro, e recentemente o filme, são uma visão dos bastidores da entrevista do príncipe Andrew ao programa Newsnight, que ocorreu em novembro de 2019.

A polêmica que fez o príncipe cair no desgosto do povo foi envolvendo Jeffrey Epstein. A entrevista tinha como objetivo esclarecer as relações entre o príncipe e o criminoso, porém, segundo a opinião do público, o membro da realeza não conseguiu explicar suas associações e sequer pareceu se importar com algumas das vítimas.

As infames e polêmicas declarações do filho de Elizabeth II fez a ex-rainha da Inglaterra o proibi-lo de comparecer em eventos públicos com a realeza e de usar o título de alteza real, além de perder todos os patrocínios que tinha.

A Netflix já escalou o elenco que participará desse novo filme sobre a Família Real. O longa terá Rufus Sewell (Coração de Cavaleiro) no papel de príncipe, e Gillian Anderson (Sex Education) como a entrevistadora Emily Maitlis.

O elenco também contará com Billie Piper (Doctor Who) como Sam McAlister, produtora da BBC que escreveu a obra, além de Keeley Hawes (Fogo Cruzado) como Amanda Thirsk, secretária do protagonista.

O diretor do projeto será Philip Martin, produtor-executivo de The Crown e vencedor do Emmy. Além disso, ele contará com a ajuda de Hilary Salmon e Radford Neville como produtores.



*Em colaboração com Victória Rossi