Globo/Paulo Belote Tadeu Schmidt no BBB23.

Na primeira semana do BBB 23, em janeiro, o público já estava atento à casa mais vigiada do Brasil. Mas os olhares não se limitaram aos participantes. Na internet, os fãs do programa não esconderam a admiração pelo resultado estético de Tadeu Schmidt --que surgiu mais saradão nesta temporada.



Pesando 95 kg e com partes do corpo mais definidas – na opinião popular, os glúteos – o shape do apresentador de 48 anos gerou elogios e cantadas. O jornalista, que está à frente do reality show pelo segundo ano, divertiu-se: "Não esperava, mas adorei, morri de rir", confessou ele à GQ Brasil.

A rotina de trabalho é intensa, são longas madrugadas e noites em claro para não perder um frame do que acontece no programa. Mesmo assim, os exercícios estão na agenda.

"Malho cinco vezes por semana, de segunda à sexta, sempre no fim da manhã. Eu vou dormir muito tarde por causa do programa, então acordo e vou para a academia. É a primeira coisa que faço no dia. Depois que eu volto, vou fazer minhas coisas e me preparar para ir para o programa", comenta.

Acompanhado por um personal trainer, o apresentador busca na musculação não somente resultado estético, mas disposição para aguentar a maratona do programa.



"Eu sempre malhei, nunca deixei de fazer. Em alguns períodos, malhei mais, fiquei mais forte do que estou agora; em outros, menos. Acho que o que está chamando atenção agora é que, nos 14 anos em que eu fiquei no Fantástico, eu estava sempre de paletó", opina Tadeu.



Com os fones de ouvido conectados no aplicativo do Globoplay, o jornalista acompanha o reality enquanto realiza os treinos durante uma hora. Tadeu ainda tenta incluir o esforço físico nas atividades banais do dia a dia como, por exemplo, subir escadas e não usar elevadores.



Na alimentação, o apresentador se define como uma pessoa focada, mas que se permite a comer de tudo e, principalmente, o que mais gosta: doce. "Sou apaixonado por açúcar, por exemplo". Além disso, o jornalista faz sessão de fisioterapia uma vez por semana para "colocar tudo no lugar" e liberar as tensões.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho