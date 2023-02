Divulgação João Vicente de Castro e Sabrina Sato

O reality Let Love Rule, da produtora ITV Studios da Holanda, será comandado por Sabrina Sato e João Vicente Castro e tem previsão de estreia para o último trimestre de 2023. As gravações começam em março, com produção da Formata e transmissão pelo Globoplay e Multishow.



A versão brasileira será a décima adaptação internacional do formato. O programa já possui versões bem sucedidas na Bélgica, Suécia e Reino Unido.

A ideia é acompanhar solteiros que começam a viver juntos logo após o primeiro encontro. O período de convivência será de vinte e quatro horas por dia, durante cinco dias. Os participantes também devem abrir mão de aplicativos de relacionamento para encontrar o verdadeiro amor.



Sabrina e João Vicente também apresentam juntos as temporadas de verão do Saia Justa e do Papo de Segunda, no GNT. Eles, que namoraram entre 2013 e 2015, são amigos até hoje.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho