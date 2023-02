Reprodução/ Globo Ana Maria homenageia Tom Veiga

Nesta segunda-feira (6), seria aniversário de 50 anos de Tom Veiga, que interpretava Louro José no "Mais Você" e morreu em 2020. Ana Maria não deixou o momento passar em branco e relembrou momento com o amigo e colega de trabalho de anos.

"Essa data sempre foi, e vai continuar sendo muito especial para mim e vai continuar sendo para toda a família do 'Mais Você' e para a família do Tom", disse a apresentadora.

"Tenho certeza que o céu está em festa hoje e ele está aprontando pouca e boas por lá (...) Ele fazia todos rirem, sendo Tom ou Lorinho José, meu filho amado", completou Ana Maria, que ainda mostrou registros de viagens com Tom.

