Divulgação/Globo "Fantástica", homenagem prestava pelo programa a Gloria Maria

Desde a morte de Gloria Maria na quinta-feira (2), a Globo --emissora em que a jornalista e apresentadora trabalhou por mais de 50 anos-- tem realizado diversas homenagens. Uma, em especial, inédita na história da rede. No programa Fantástico, Gloria foi eternizada no logotipo: "Fantástica", com direito a locução e foto da repórter.



Nas redes sociais, a vinheta impulsionou reações positivas. "Que coisa linda! Essa mulher era e continuará sendo, para sempre, FANTÁSTICA", disse Mateus Oliveira. "Ela é FANTÁSTICA! Que saudade já! Obrigada por esse programa", destacou Larissa Carneiro.

Na homenagem, também estava o apresentador e jornalista Zeca Camargo, que trabalha na Band e retornou para participar da edição do programa deste domingo (5). Zeca deixou a Globo em 2020 após 24 anos de contrato. Ele dividiu o comando do Fantástico com Gloria Maria e voltou a aparecer na tela da emissora no Jornal Nacional de quinta-feira (2).



O jornalista publicou vídeos nas redes sociais antecipando que havia surpresas que contavam com sua presença e a de outros apresentadores que já passaram pelo programa.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho