No último domingo (5), foi formado o terceiro paredão do "BBB 23". Desta vez, Cezar Black, Gabriel Santana e Tina estão na berlinda. Vote na enquete do iG Gente e mostre quem você quer ver fora da casa.

Cezar Black, Gabriel Santana e Tina se enfrentam no Paredão desta semana no "BBB 23". Quem você quer ver fora da casa? #ParedaoBBB #BBB23 — iG Gente (@iggente) February 6, 2023

Cezar Black foi para o Paredão pelos votos da casa. Já Gabriel foi indicado pelo Big Fone, atendido por Tina. A angolana escolheu o ator e Domitila para a berlinda, mas Paula, que comprou o Poder Coringa, salvou a miss.

Já Tina foi para o Paredão pela indicação do líder Gustavo. O brother explicou que não tem tanta afinidade com a sister, que não gostou da decisão.

