Reprodução/Instagram Thais Carla surge vestida de Globeleza: "Será que vem aí?"

Thais Carla exibiu um clique nas redes sociais neste sábado (4) fantasiada como a Globeleza, "personagem" protagonista da vinheta de Carnaval da TV Globo, que ficou famosa na pele da dançarina Valéria Valenssa. "Será que vem aí?", escreveu a também dançarina, ativista e digital influencer na legenda da publicação.

Na web, os internautas passaram a cogitar a possibilidade de Thais vir a estrelar a vinheta do Carnaval da emissora neste ano. "Alguém avisa que essa foto é de 2020? O povo falando como se fosse atual kkkk", esclareceu ela pelo Twitter.

Dançarina recebe ataques homofóbicos e ameaça processar deputado federal Nikolas Ferreira (PL)

Thais Carla recebeu diversos ataques gordofóbicos, entre eles, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). "Tiraram a beleza e ficou só o Globo", disse o parlamentar mais votado do país pelo Twitter. Ela rebateu: "Tá com advogado né chupetinha?".



Tá com advogado né chupetinha? https://t.co/URNSDf7orh — Thais Carla 💎 (@thaiscarla_) February 5, 2023

Hoje, o congressista publicou uma montagem com uma versão "gorda" dele e escreveu: "Pronto, agora tenho local de fala". "Falem sobre o que quiserem, na hora que quiserem. Ninguém precisa do aval de militância pra dar sua opinião", completou.

Pronto, agora tenho lugar de fala. pic.twitter.com/126YG5Xmoe — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 5, 2023





Em seguida, Thais Carla voltou a comentar o assunto na rede. "As pessoas podem até "falar o que quiserem", mas quando zomba e faz chacota do outro, aí é ser uma pessoa sem noção. Mas o que se esperar de um chupetinha bolsominion, hein?".

Pouco mais tarde, a dançarina ainda publicou um vídeo ao lado do marido, Israel Reis, fazendo chacota da situação. "Qual é a função do deputado federal mais votado do Brasil?", perguntou. "Cuidar da população, criar projetos...", começou ele. "Errou! Atacar a imagem e dignidade das pessoas no Twitter", corrigiu Thais.

Por fim, ela ainda deixou um recado para os gordofóbicos: "Ao invés de questionar a saúde alheia, vão cuidar da saúde de vocês, a minha eu estou cuidando e, muito bem, por sinal. Com as pessoas "magras" e "sedentárias" não saudáveis que existem, ninguém se importa né? Agora, em cima de mim, querem vim pagar de nutricionistas… me poupem".



Nesta noite, Nikolas Ferreira publicou um vídeo "pedindo desculpas" pela declaração. "Desculpa porque a gente fala, a gente erra. E onde já se viu, né? Onde eu estava com a cabeça de dar a minha opinião, de chamar uma pessoa gorda de gorda?", declarou ironicamente.

