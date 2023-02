Anitta

O Brasil não era representado nesta categoria do Grammy há 58 anos, desde quando Astrud Gilberto figurou entre os destaques daquele ano. Anitta construiu uma carreira focada no mercado internacional, mas acabou desbancada por Samara Joy. Os fãs da brasileira estão revoltados e desde o anúncio do resultado da premiação, a cantora de jazz tem sofrido diversos ataques em seu perfil no Instagram.