Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo Rita Cadillac é uma das maiores apostas por trás da Capivara do The Masked Singer





Um dos nomes mais citados na internet sobre a identidade da Capivara do The Masked Singer foi o de Rita Cadillac. A voz e o rebolado da personagem fizeram muitos internautas acreditarem que se tratava da ex-chacrete, mas ela falou com exclusividade à coluna sobre sua participação no reality show da Globo.







"Menino, eu nunca recebi tantas mensagens nas redes sociais. Todo mundo falando que eu sou a Anta, mas não sou eu", disse ela, citando um personagem inexistente no time de mascarados. A coluna a corrigiu, dizendo que era a Capivara. E ela continuou sua explicação.

"Eu adoraria participar do programa, acho divertidíssimo, mas não sou eu. Quem sabe eles se lembram de mim para a quarta temporada, né? Se me chamarem, vou me entregar de verdade", completou.

Rita tem se recuperado de uma lesão no tornozelo, que a fez ficar de cadeira de rodas por pouco mais de um mês entre novembro e dezembro de 2022. Ela fez sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos e ficar plena para o Carnaval.

Tanto que ela esteve neste sábado (4) no ensaio do Bloco do Bar Brahma, em São Paulo, que terá Sabrina Sato e Thelma Assis como madrinhas do desfile. E Rita estava em cima de seu salto alto, pronta para mostrar o samba no pé.

"Essa aqui é uma das minhas sessões de fisioterapia. Já estou ótima, mas estou tomando cuidado, porque a dor que senti foi violenta", explicou.