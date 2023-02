Reprodução/YouTube e Reprodução/Globo Manoel Vicente deu conselhos a Gabriel Fop para não ser cancelado no BBB 23

Manoel Vicente foi derrotado por Gabriel Fop na Casa de Vidro, mas conseguiu ter uma conversa franca com o rival antes de entrar no BBB 23 e deu conselhos preciosos ao "marmito" para evitar o cancelamento. Curiosamente, as três dicas apontadas pelo psiquiatra foram solenemente ignoradas.



Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, o ex-vidraceiro disse que todos do confinamento paralelo haviam entrado no consenso de não formarem casal no reality show.







"A gente já tinha estabelecido duas coisas lá dentro, era consenso: não é para formar casal, porque casal dá errado. Então todo mundo já concordava. Os quatro concordaram", disse Manoel. Como sabemos, Gabriel e Bruna Griphao se envolveram, e o romance foi o ponto que revelou a real identidade do último eliminado do programa, que se mostrou uma pessoa tóxica com a atriz.



O psiquiatra também diz ter percebido que a vontade de se mostrar um grande jogador no confinamento poderia levar Gabriel a um lugar de isolamento e rejeição por parte do público, já que dentro da Casa de Vidro ele deu indícios de que não se importava tanto com os demais jogadores.

"Você está com essa de ser jogador, mas tem que lembrar que quem decide o jogo é o público, e as pessoas vão se conectar com você para poderem torcer por você. Então você não pode ter somente aliados, você tem que ter amigos. E, às vezes, você vai ter que se sacrificar pra salvar um amigo seu. Isso vai ser importante, porque isso faz parte do jogo. Então não perca essa fragilidade e humanidade lá dentro", disse Manoel a Gabriel ainda na Casa de Vidro.

O ruivo ainda frisou que conseguiu fazer uma leitura do comportamento de seu rival nas 48 horas que ficaram confinados no shopping e percebeu que o excesso de confiança de Gabriel poderia fazê-lo se perder no jogo e abreviar sua passagem pelo reality show. Como último conselho, ele disse:

"'Repete que nem um mantra, todos os dias, quando você tiver certeza que você entendeu o jogo inteiro, lembra que você pode estar errado. Repete todos os dias, senão você vai se engolir achando que está dominando tudo'. E eu acho que todas essas coisas foram esquecidas em dois dias (risos)", disse Manoel.