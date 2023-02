Divulgação/TV Cultura Apenas um dos atores não irá participar do especial de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum

A TV Cultura exibirá no final de fevereiro um reencontro com todos os atores do clássico Castelo Rá-Tim-Bum para comemorar os 30 anos de gravação da série infantil. Os fãs da produção, no entanto, não verão um dos protagonistas, que foi vetado deste momento especial e ficará de fora.







Luciano Amaral, intérprete de Pedro, não poderá comparecer às gravações porque foi barrado pela Disney Brasil. Atualmente, ele trabalha como apresentador da ESPN, canal que pertence ao "grupo do Mickey". E quem fez questão de dar um balde de água fria nos fãs foi o próprio artista.

"Não, não estarei nessa pessoal. Por questões contratuais não pude fazer. Vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem!", escreveu ele em seu perfil no Twitter.

Não, não estarei nessa pessoal.

Por questões contratuais não pude fazer.

Vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem! 🤗🏰 — Luciano Amaral (@LucianoAmaral) February 4, 2023

Os fãs do Castelo Rá-Tim-Bum logo entenderam que a Disney não liberou Luciano para participar deste reencontro, que irá ao ar em 25 de fevereiro, na TV Cultura, e começaram a fazer diversas publicações nas redes sociais pedindo que o grupo autorizasse o ator a fazer parte deste momento histórico.



"Oi, ESPN e Disney, são vocês mesmas que estão impedindo a realização de um sonho de milhões de crianças brasileiras de ver uma reunião entre personagens que marcaram a história do país por motivos contratuais?", escreveu Ismael Trevi no Twitter, marcando os perfis das empresas para as quais Luciano trabalha.

"Poxa vida!! Antigamente era tão bom que as emissoras se conversavam e liberavam pra participar... Igual foi o Antonio Fagundes no Mundo da Lua", escreveu a internauta Giselle Wagner. "A gente vai fazer a petição pra empresa liberar. É a Disney?", publicou Joseff Sousa.

Sobre o especial de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, quem fez a confirmação foi Henrique Bacana, diretor criativo da TV Cultura, que publicou em suas redes sociais a abertura da série atualizada em computação gráfica. No final do vídeo, Cássio Scapim, intérprete do Nino, aparece assoprando um livro na biblioteca do castelo. Assista: